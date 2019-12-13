傳中美達成首階段協議，隔晚人民幣抽升，內地航空股應聲炒上，國航(00753)一度抽升10%，高見8.09元，現造7.85元，仍急揚6.4%，成交金額3565萬元。
至於東航(00670)亦一度抽升7.8%，現急揚6.8%；南航(01055)曾一度大升9%，現飆5.6%。
受中美傳已達成首階段協議刺激，人民幣離岸價隔晚急升，一度大升1056點子，曾見6.9229兌一美元，最新造6.9566兌一美元。
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