港股直擊 即巿股評

中美貿易談判已達最後直路，推動隔晚美國三大指數創新高，港股連升兩日後，今早勢高開。

道瓊斯工業平均指數收市升220點或0.79%，報28132點；標準普爾500指數升26點或0.86%，報3168點；納斯特綜合指數升63點或0.73%，報8717點。

美國總統特朗普在Twitter帖文表示，美國非常接近與中國敲定一項貿易協議。另外，《華爾街日報》引述消息人士報道，美國貿易談判代表提議取消原定周日(15日)生效，對1600億美元中國商品加徵進口關稅，並提議將現有對3600億美元中國商品的關稅稅率降低最多50%。

《彭博》則引述消息人士指，特朗普批准與中國達成的第一階段貿易協議，據悉協議條款已經談妥，但法律文本尚未最後敲定。

數據方面，美國勞工部公布，截至12月7日止當周，首次申領失業救濟人數25.2萬人，按周增加4.9萬人，預期為21.4萬人。

英國國會選舉投票結束，BBC票站調查結果顯示，首相約翰遜領導的保守黨政府取得368席的大多數席差，令到約翰遜有足夠的議席可確保英國在1月31日脫離歐盟。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.2元，較本港收市高0.6元；騰訊(00700)ADR收報357.23元，高8.23元；國壽(02628)ADR收報21.05元，高0.2元；中海油(00883)ADR收報11.69元，高0.23元；中石油(00857)ADR收報3.73元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報4.49元，高0.05元；中移動(00941)ADR收報60.57元，高0.27元；聯通(00762)ADR收報6.91元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.05元，高0.02元。

ADR港股比例指數報27270，較上日升275點或1.01%。夜市期指收報27184點，升183點，較昨日恒指高水190點。恒指昨收報26994，升348點或1.3%，兩日累飆557點或2.1%。目前上方阻力為250天線(約27462點)。

焦點板塊

手機設備股：板塊近日熱炒，不過瑞信發表報告，指蘋果iPhone的中國市場付運量上月急挫35%，是連續第二個月錄得雙位數下滑，留意蘋果供應鏈反應。

焦點股份

中國人壽(02628)：首11個月累計原保險保費收入約5413億元人民幣，按年增長5.66%。

新華保險(01336)：首11個月累計原保險保費收入1301.85億元人民幣，按年增長12.11%。

渣打集團(02888)：出售印尼PT Bank Permata Tbk的44.56%股權予Bangkok Bank Public Company，現金代價估計約19萬億印尼盾(約13億美元或約101.4億港元)。

Joyce Boutique(00647)：獲提私有化，每股0.28元，較停牌前收市價0.146元，溢價約91.78%，要約人由會德豐(00020)大股東吳光正透過一項信託間接全資持有。該股將今早復牌。

雅生活服務(03319)：簽立新中民物業協議的條件(包括完成重組)均已達成，同意有條件以可變對價收購新中民物業60%股權，惟總額不超過5億元人民幣。

泰昇集團(00687)：董事局批准宣派每股特別股息0.5元。

海爾電器(01169)：路透引述消息人士表示，海爾智家(600690.SH)計劃在香港上市，並將向海爾電器小股東發行新香港股票，以換取他們手中的持股，從而將海爾電器私有化。

新股：4股掛牌，辰林教育(01593)耀才暗盤升1.36%；人瑞人才科技(06919)暗盤跌4.7%；索信達控股(03680)暗盤跌8.67%；豐城控股(08216)暗盤跌13.33%。

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