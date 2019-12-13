即巿股評 港股直擊

今日分析股份是華南城(01668)，集團於今年11月20日晚上發佈2018/19年度中期業績顯示，截至今年9月底的股東應佔溢利約6.28億元 (人民幣‧同下)，較2018年同期約8.48億元，倒退近26%，為最近五個財年 (2015至2019) 之上半年溢利第三度錄得倒退，實際金額則為最近五個財年之上半年最低，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團已構成很大負面影響。截至今年9月底資產淨值約337.48億元，而截至今年10月底已發行股數約81.07億股，計出每股淨值折合為4.6318港元，相對今年12月9日收報0.91元，市賬率為0.20倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市賬率及市盈率分析

此外，參考過去四年 (2015至2018年) 之每年最低市賬率介乎0.24至0.41倍，平均值為0.34倍，高於現時的0.20倍，亦反映現價偏低。留意平均值較現值高逾七成，相對期內每年最低股價計出平均值為1.30元，較現價0.91元高出42.86%，認為應將計算每股合理值的市賬率，由0.34倍下調至0.28倍，相對每股淨值為4.6318元，得出每股合理值為1.30元，較0.91元之潛在升幅為42.86%。而截至今年9月底之倒數12個月的股東應佔溢利約30.31億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.4160港元，對比0.91元之市盈率為2.19倍。

現時股息率超過五厘

參考過去四個財年之每年最低市盈率介乎2.50至3.05倍，平均值為2.68倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為1.11元，較0.91元之潛在升幅為21.98%。另可留意集團於2016至2018年股息維持不變，每股股息均為0.0500港元。預期本財年也會宣佈0.0500港元股息，相對現價0.91元，計出股息率為5.49%。參考過去四個財年之每年最高股息率平均值為3.91%，相對上述每股股息，計出每股合理值為1.28元，較0.91元之潛在升幅為40.66%。綜合上述三種分析，每股合理值為1.11至1.30元，平均值為1.23元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過35%，連同股息率超過5厘，預期一年回報率超過40%。

股價現處七年多低位

於2019年中期業績列出對下半年前景展望，管理層表示集團多年堅守的「商貿物流+」的模式，將有助集團所處的優勢環境整合資源，優化資本運作力度，加強嚴控成本，效益優先。集團將繼續致力促進產業升級轉型，促進項目生態圈不斷成熟，形成「產城融合、宜業宜居美麗新城」。從以上描述，可見集團財年之下半年積極拓展業務，不過相對筆者上述市盈率為2.19倍，認為集團明年每股盈利增長率才可望突破2.19%。雖然如此，考慮到股價現處接近七年半低位，認為今年股價仍有上升空間。

自今年2月25日高見1.46元，為2019年暫時高位，之後股價便見反覆向下，至11月21日低見0.88元，高位回落近四成，這是自2012年7月以來低位，足見股價自今年11月下旬開始處於低水平。而現價0.91元較0.88元僅差3.30%，少於一成可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於0.80元或以下買入；保守者則可於0.70元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為1.20至1.40元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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