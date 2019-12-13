今日 08:10
重要通告
港股直擊
毅德國際(01396)公布，發行1.935億美元14厘於2021年到期的優先票據。
所得款項淨額主要用於償還債務，並為收購或發展資產或物業，以及一般公司用途提供資金。
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