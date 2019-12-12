即巿股評 港股直擊

美聯儲局放鴿加上巿場傳美國會推遲本月15日的關稅限期，港股於未再有壞消息下升349點收市：剛收27000點樓下，成交量就顯著增加到908億港元，恒指成份股只得舜宇光學(02382)及中海外(00688)錄得輕微下跌外，其他成份股全線報升。

只要成交持續暢旺

美國暫停加息美匯下跌，新興市場就受惠，港股在未有負面消息下連升兩日，惟看到今日成交金額增加，只要能夠繼續維持平均約800億元成交以上，估計短期在資金推動下港股有力再上一段，若最終美國於15日前把關稅推遲雖然是好消息，但只是把問題押後而非解決，不明朗因素仍然存在，所以只可説短時間內中美談判未有進一步關係惡化，股市中長期仍有不穩定因素存在。

其實房地產調控已鬆綁

內房仍是筆者看好的板塊，10月中配股的華潤置地(01109)及周日宣布股息的恒大(03333)，前者今天交易時段創過52周新高、後者公布派息後股價偏軟後到今天才急升5%收報20.45元，創一個月高位，至於中小型內房就略見回吐，見內房資金走回大價內房股身上，短期內房資金會跟大市留於大價內房裡搵食，中小型內房股早段已升幅明顯，現階段亦好譲他消化一下。上周五中共中央政治局召開會議沒有再提房地產調控問題，市場解讀中央為穩經濟情況下有望調控政策放鬆，而且地方政府已按實際情況早已經推出鬆綁措施，最新深圳市住房和建設局宣布取消「只租不售」限制，不同地方陸陸續續已微調放寬限售制度，今年內房銷情普遍表現強勁，資金那肯離開內房板塊，現時只是大中小型內房逐個炒作，遇上這兩天恒指勁升，當然要配合炒大價內房才夠肉食。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。