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今日 18:49 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】檢視B制股

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B制康寧傑瑞製藥(09966)首掛熱炒，作為無收入生物科技股，康寧傑瑞料2021年方推出免疫抗腫瘤藥，無貨者又不想炒出炒入，可多給耐性等機會。

港股B制板塊股份漸多，市場認識增加，其實可推動整體投資意識發展。

B制股萬變不離其宗：成功研發推藥上市。稍為整合一下B制股目前研發情況，個人首選股信達生物(01801)不再多論述，睇位吸；另一已有收入的B制股、主打肝炎藥的歌禮製藥(01672)，由於競爭對手已低價進入國家醫保藥物目錄，目前較難大翻身，也反證生物科技股「一將功成萬骨枯」的特色。

其他研究項目較特別，而且較接近有產品可推出的B制股包括：

邁博藥業(02181)三隻核心候選產品，奧馬珠單抗料在2020年第四季獲國家藥監局批准上市；西妥昔單抗為2022年第二季；英夫利昔單抗料在2020年第二季。

康希諾生物(06185)目前正研發15種疫苗，MCV4、Ad5-EBOV及MCV2先後獲國家藥監局受理新藥註冊申請，分別是預防腦膜炎球菌感染和埃博拉(伊波拉)病毒。

主打二型糖尿病藥物的華領醫藥(02552)，股價也受糖尿病藥低價進入國家醫保藥物打窒，不過其技術較特別，透過改善患者胰島素分泌問題，去除一般糖尿病藥的低血糖的副作用，並有助完全醫治糖尿病。目前料明年完成第三期臨床試驗，最快2021年可以推出市面。

君實生物(01877)則以抗TNF-α單抗(修美樂生物類似藥)較接近上市。

東曜藥業(01875)以TAB008(貝伐珠單抗生物類似藥)進度最快料於明年底至2021年初之間推出。

等入場有幾點要留意，中外競爭對手進展、帶量採購會否令類似藥物大劈價和批股集資以支撐研發。特別是前兩者，可以令一隻藥由鳳凰變山雞。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

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