港股直擊 即巿股評

隔晚聯儲局議息放鴿，港股兩連升，恒指高開192點，報26837點全日低，升穿50天線(現處26686)，最多曾飆403點，見27048點，創11月26日以來新高，惟未能企在兩萬七上收市。恒指收報26994，升348點或1.3%，兩日共飆557點或2.1%。

北水淨流入由上日的16.38億元降至6.35億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水撤出多隻科技股，騰訊(00700)有4.31億元淨走；舜宇(02382)有563萬元淨走；美團點評(03690)有2958萬元淨走；瑞聲(02018)有1721萬元淨走；丘鈦科技(01478)有1211萬元淨走。相反，小米集團(01810)有1.75億元淨入；中軟國際(00354)有3283萬元淨入；中興通訊(00763)有5076萬元淨入；中芯(00981)有333萬元淨入。

北水續吸建行(00939)，今日有2.01億元淨入；太保(02601)有1.25億元淨入。相反，平保(02318)有4.52億元淨走；農行(01288)有5379萬元淨走；招行(03968)有412萬元淨走。

融創(01918)有1213萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、平保、舜宇、建行、小米、融創、美團、太保、瑞聲及中芯。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、美團、建行、中軟國際、農行、小米、丘鈦、舜宇、中興及招行。