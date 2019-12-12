港股直擊 即巿股評

隔晚聯儲局議息放鴿，點陣圖更顯示明年不會加息，美滙下挫帶挈亞洲股市造好，恒指曾揚逾四百點，兩日共飆557點或2.1%，但兩萬七得而復失，成交增加至逾900億元。

恒指裂口高開192點報26837點，開市已升穿50天線(現處26686)，更是全日低位所在，隨後反覆向上，最多曾飆403點，高見27048點，創11月26日以來新高，惟兩萬七上阻力大，大市回順，最終未能企在兩萬七上收市。恒指收造26994，升348點或1.3%；國企指數收造10614，升112點或1.1%，大市成交908.57億元，是逾兩周最多。

個股上升比例只得54%，下跌比例為46%。

即月期指升359點或1.35%，報27012，高水18點，成交12.3萬張。

美國聯邦儲備局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。聯儲局會後發表的利率點陣圖顯示，明年不會加息，2021年只會加息一次。

騰訊(00700)、友邦(01299)與滙控(00005)帶領大市走高，合共貢獻155點升幅。騰訊收升2.6%，成交居首達115.84億元，並佔大市成交12.7%；友邦則升2.2%；滙控走高0.9%；建行(00939)微漲0.4%；吉利(00175)升2.4%：港交所(00388)漲1.6%。

焦點板塊

澳門股：路透引述中國政府消息人士報道，國家主席習近平下周訪問澳門，將公布措施扶植當地金融發展，澳門股齊受捧，金沙(01928)升2.4%；銀娛(00027)揚4.5%，升幅最大藍籌；澳博(00880)升3.3%；永利澳門(01128)漲4.7%；美高梅中國(02282)升4.1%；新濠國際(00200)升4.2%；信德(00242)更大升9.4%。

汽車代理股：寶馬加大代理商補貼，瑞信料永達(03669)、正通(01728)及和諧汽車(03836)受惠，更齊升目標價，汽車代理股落鑊熱炒。正通狂升16.4%；永達炒高12.4%；廣滙(01293)彈升10.2%；和諧急揚6.7%；美東(01268)揚3.6%；中升(00881)則升1%。

燃氣股：滙證上調港華燃氣(01083)評級至「買入」，股價急揚5.8%；華潤燃氣(01193)彈3.1%；中國燃氣(00384)升3.8%，是表現最佳國指成分股；新奧能源(02688)升3%；昆侖能源(00135)升1%。

內房股：個別內房股受壓，中海外(00688)跌0.5%，為包尾藍籌；世房(00813)下滑0.6%；旭輝(00884)走低0.6%；融創(01918)與奧園(03883)各跌1%，融創更是表現最曳國指成分股；中梁(02772)挫2.6%；合景(01813)降2.1%。

焦點股份

丘鈦科技(01478)：料全年盈利大增，全日大升13%，成交達4.6億元。

華潤啤酒(00291)：獲美銀美林升目標價，續為行業首選股，全日升3.4%，成交金額2.04億元。

新股：康寧傑瑞製藥(09966)收報13.5元，較招股價10.2元，高32.4%，一手1000股賺3300元；內地遊戲營運商心動公司(02400)亦首掛，收報11.86元，較招股價11.1元，高6.8%，一手200股賺152元。