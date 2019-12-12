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【新股追蹤】康寧傑瑞一手賺3300元 心動一手賺152元

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兩隻新股掛牌，康寧傑瑞製藥(09966)開報13元屬全日低，高位報13.8元，收報13.5元，較招股價10.2元，高32.4%，成交額14.99億元。

不計手續費，一手1000股賺3300元。

內地遊戲營運商心動公司(02400)開報11.98元，早段低見11.26元，尾段回勇，最高見12.32元，收報11.86元，較招股價11.1元，高6.8%，成交額3.04億元。不計手續費，一手200股賺152元。

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