兩隻新股掛牌，康寧傑瑞製藥(09966)開報13元屬全日低，高位報13.8元，收報13.5元，較招股價10.2元，高32.4%，成交額14.99億元。
不計手續費，一手1000股賺3300元。
內地遊戲營運商心動公司(02400)開報11.98元，早段低見11.26元，尾段回勇，最高見12.32元，收報11.86元，較招股價11.1元，高6.8%，成交額3.04億元。不計手續費，一手200股賺152元。
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兩隻新股掛牌，康寧傑瑞製藥(09966)開報13元屬全日低，高位報13.8元，收報13.5元，較招股價10.2元，高32.4%，成交額14.99億元。
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內地遊戲營運商心動公司(02400)開報11.98元，早段低見11.26元，尾段回勇，最高見12.32元，收報11.86元，較招股價11.1元，高6.8%，成交額3.04億元。不計手續費，一手200股賺152元。
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