即巿股評 港股直擊

今年最後的議息會議亦已完結，一如市場預期，聯儲局宣布美息維持不變，亦暗示明年息口將會維持現有水平，2021年將會只加息一次。聯儲局會後聲明表示，經濟增長步伐緩慢但穩定，美股應聲上升，亦帶動港股今早升逾300點。

12月大市成交未有顯著增加，相反更出現萎縮，本周一更錄得只有617億元，北水流入更只得17.64億元，是今年暫時第二低，筆者，部分今年仍錄得可觀升幅的股份，如內需及物管股相繼會出現回吐；儘管內房及內銀股出現升幅，但相信亦是因為板塊落後輪流炒作所致；所以投資者切忌勇於進攻，卻忽略了成交偏低難成大器的格局。

始終，今年港股較以往難以捉摸，大部分投資者確實「揾唔到食」，每每在小心翼翼下，機會就這樣離我們而去；當投資者認為「轉勢」欲大舉出擊，則遇大市「行人止步」。投資者遭遇到這難題，皆因今年港股都是由「政治市」主導；正所謂「政治市，好難估」的情況下，導致外圍資金及「北水」欠奉，成交不斷萎縮。眾所周知，港股飽受「政治因素」困擾，都是「中美貿易戰」的延續，及香港「社會問題」無法解決所致，引致香港的經濟陷於苦戰，股市又豈能獨善其身呢？

雖然大市似乎未能真正扭轉頹勢，但投資者卻沉醉於個別新股熱潮之中，亦成港股的亮點。猶記得筆者曾於本欄表示，新股認購反應熱烈及有可為之處，通常仍是因為個別行業獨特及集資額細的股份，而近期新股市場正突顯出以上的特點。就如本周上市的啟明醫療(02500)，招股期間超額認購312倍，上市首天高見43.6元，比招股價33元大升32%；今天剛剛上市的康寧傑瑞製藥(09966)在昨天的耀才暗盤交易市場收報12.74元，亦比招股價10.2元高出近25%，相信有份認購的投資者亦喜上眉梢。所以投資者若希望在2019年最後階段收份小小的「聖誕禮物」，不妨繼續尋找集資額細、行業獨特的股份，今午截止認購正正有一隻保利物業(06049)正是集以上優勢於一身，投資者不妨留意。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗