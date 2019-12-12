路透引述中國政府消息人士報道，國家主席習近平下周訪問澳門，將公布措施扶植當地金融發展，包括建立人民幣證券交易中心和加快人民幣結算業務發展。
澳門股跑出，金沙中國(01928)升2.2%；銀娛(00027)升3.6%；澳博(00880)升3.7%；永利澳門(01128)升5.2%；美高梅中國(02282)升4.5%；新濠國際(00200)升3.2%。
另外，信德集團(00242)飆6.5%。
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