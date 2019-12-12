熱門：

今日 15:29 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】澳門股跑出 傳習近平下周訪問送禮

放大圖片

路透引述中國政府消息人士報道，國家主席習近平下周訪問澳門，將公布措施扶植當地金融發展，包括建立人民幣證券交易中心和加快人民幣結算業務發展。

澳門股跑出，金沙中國(01928)升2.2%；銀娛(00027)升3.6%；澳博(00880)升3.7%；永利澳門(01128)升5.2%；美高梅中國(02282)升4.5%；新濠國際(00200)升3.2%。

另外，信德集團(00242)飆6.5%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads