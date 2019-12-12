即巿股評 港股直擊

美國聯儲局議息，一如預期維持利率不變，而全局委員更表示未來一來都唔會加息，維持目前利率政策不變，即係寬鬆貨幣政策將維持一段時間。呢個訊息令美股回升，終止之前幾日跌勢。而港股則重上二萬七關，半日成交亦有所回升。恒指高開192點，開市後升幅隨即擴大，曾升403點，見過半日高位27048點，創11月26日以嚟高位。恒指中午報收26980點，334點；國指報收10620點，升118點。

重磅藍籌股當然跟住大市升，騰訊(00700)終突破悶局，難得重上340元再升逾2%，下一阻力區為350元至355元，亦即8月5日所遺下嘅下跌裂口。而友邦(01299)半日亦升逾2%，但已逼近80元阻力位，家下再追就有啲尷尬。而大笨象(00005)先後有高盛及美銀唱好，但留意技術走勢方面，59至60元阻力較大。聯儲局唔加息住，陀地地產股借機反彈，不過基於香港經濟今季及下季表現唔會好，阿Man對呢個板塊仍有戒心。

早兩日阿Man已講咗，中國日後會加強使用本地生產科技零件，以減少對進口零件依賴，尤其係晶片股將受惠政策傾斜。而隔晚美國城半導體指數升逾2%，半導體股再全線炒高。而內地亦已表示政府機關將逐步轉為使用本地電腦硬體及軟件，今日軟件股亦有不俗表現，希望資金能停留，唔好似以前咁，炒一日半日咁短癮。

除咗半導體及軟件股，手機設備股亦再落鑊，小米(01810)一話推出價格夠競爭性嘅5G手機，噚日股價即急升，今日喺10元之前遇阻力，睇嚟需要高位整固一下，但其他手機設備股則有資金追捧。丘鈦(01478)發盈喜，又有大行唱好，半日股價升近12%。比亞迪電子(00285)及信利(00732)分別升2.9%及3.9%。

每到冬季又係燃氣股銷售旺季，而港華燃氣(01083)獲大行唱好，半日股價升6.2%，帶動其他燃氣股上升，而阿Man亦較睇好中燃(00384)及華燃(01193)。其他板塊都係跟紅頂白，之前升得勁嘅醫藥、物管股及內需股等，雖然今日亦有跟大市回升，不過上升動力有限，睇樣仲係有計數盤沽貨離場，限制咗反彈升勢。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)