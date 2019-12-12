港股直擊 即巿股評

美國聯儲局維持息率不變，點陣圖更預示明年不加息。港股今早重上兩萬七。

恒指高開192點，報26837點已屬半日低，收復50天線(約26686點)，開市後反覆向上，曾飆403點，見27048點，創11月26日以來新高。恒指中午收報26980點，升334點或1.3%。

國企指數報10620點，升118點或1.1%。

A股個別走，滬指跌0.14%；深成指升0.2%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.1%；友邦(01299)升2.3%；滙控(00005)升1%；潤地(01109)創新高，半日升0.7%。美國維持利率不變，本地地產股走高，新世界(00017)升2.4%；新地(00016)升1.5%；港鐵(00066)再升1.3%；恒地(00012)升0.5%。

焦點板塊

手機股：市場續憧憬大廠5G機陸續登場，手機股今早續跑出，小米(01810)反覆升0.1%；瑞聲(02018)和舜宇(02382)創逾一年高，半日分別升3.1%和1.3%；丘鈦(01478)料全年盈利大增，股價飆11.9%；比亞迪電子(00285)創逾一年半高，半日升2.9%；信利(00732)升3.9%。

半導體股：隔晚美國費城半導體指數升2.2%，創逾兩周來最大升幅，亞太區半導體企業今早跑出，台灣台積電最新升逾4%；A股「深港通」全志科技(300458.SZ)漲停。港股ASM(00522)升4.8%；華虹(01347)升4.1%；中芯國際(00981)升1.8%。

燃氣股：滙證上調港華燃氣(01083)評級至「買入」，股價半日升6.2%；華潤燃氣(01193)彈4.4%；中國燃氣(00384)升3.6%；新奧能源(02688)升3.4%；昆侖能源(00135)升1%。

焦點股份

FSM HOLDINGS(01721)：股份復牌曾飆三成，半日僅升8%。集團兩名股東向Li Thet出售共6.02億股，為已發行股本60.2%，現金代價2.53億元。每股0.42元，較停牌前報價0.5元折讓16%，交易將觸發全購。

新股：康寧傑瑞製藥(09966)半日收報13.54元，較招股價10.2元，高32.7%，成交額12.6億元。內地遊戲營運商心動公司(02400)半日收報11.6元，較招股價11.1元，高4.5%，成交額1.99億元。

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