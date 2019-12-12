即巿股評 港股直擊

噚日恒指喺下半場已經按奈不住向上走，先殺咗第一層熊證街貨，勢頭仲好似想向上殺埋熊證重貨區，今日開市恒指再彈升192點，開市報26837點，連條50天線(26686點)都突破埋。

呢個裂口都真係唔係講玩笑，到依家10點12分，開市一個鐘都唔夠，恒指就彈升逾300點，做緊26982點，升337點，開恒指牛熊證街貨圖，首三層熊證全數死亡，當中就更係包括唔係好重貨嘅重貨區啦，而呢三層夾埋有相當於1101張期指街貨，以近期悶市悶咗咁多日嚟講，都算係唔錯啦。依家熊證最貼價嘅係26900至26999點，呢度有相當於472張期指；不過，鏡頭一轉，戰友Jack已經whatsapp我話：好準！27003點！激氣，依家重新再嚟過，熊證最貼價嘅係27000至27099點，呢度有相當於597張期指，當然唔排除之前買落嘅，今日見到個市咁會走貨啦；但係亦都唔排除今日見到個市再彈而吼位開淡倉，諗住打返個市落去。

反手進攻就更係唔係問題啦，問題係按照依家嘅牛熊證街貨分布嚟睇嘅話，依家恒指嘅方向根本就向住上方熊證街貨嚟打；再者如果開淡倉，用貼價熊嚟捉轉角的話，咁又變相貼價熊會儲到一堆重貨喺度，到時如果個市見到咁近又咁多街貨喺度，適逢年尾，你估會唔會再大大力、狠狠地摑多把落去？

敬畏市場+順勢而行向來都係大市勢強時，投資者對於大市應有嘅態度，但如果想吼個位拿拿聲開好倉嘅話，唔駛審，就算開5分鐘圖都無用，事關個市頂得咁行，分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)一定係處於嚴重超買水平，想追上去嘅話，睇嚟依家都唔係一個靚位。

如果轉陣吼個股嘅話都唔係唔得，又望返隻小米(01810)，噚日佢爆升時已經有讀者想吼位開淡倉，不過諗住比多一日時間佢，怕有錢會今日先走嚟追，呀！又無喎，反而喺條250天線($10.821)樓下咗做粒「十字星」出嚟，如果一個唔該聽日掉頭下行兼生支大陰燭出嚟嘅話，咁連呢兩日嚟睇，就會變成一個「黃昏之星」啦，See！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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