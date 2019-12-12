滙證上調港華燃氣(01083)評級至「買入」，目標價6元，股價今早受追捧，一度飆升7.3%，高見5.58元，現造5.54元，仍升6.5%，成交金額756萬元。
至於華潤燃氣(01193)也揚5.3%；中國燃氣(00384)也升4.3%，上述兩股為升幅最大國指成分股；新奧能源(02688)也升3%。
昆侖能源(00135)早前宣布與國家管網公司磋商注入資產，股價現升1%；中石化冠德(00934)則無升跌。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
滙證上調港華燃氣(01083)評級至「買入」，目標價6元，股價今早受追捧，一度飆升7.3%，高見5.58元，現造5.54元，仍升6.5%，成交金額756萬元。
至於華潤燃氣(01193)也揚5.3%；中國燃氣(00384)也升4.3%，上述兩股為升幅最大國指成分股；新奧能源(02688)也升3%。
昆侖能源(00135)早前宣布與國家管網公司磋商注入資產，股價現升1%；中石化冠德(00934)則無升跌。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|摩通CEO料中美將達第一階段貿協
|上一篇：
|歐盟擬擴大貿易制裁選項 抗衡美國