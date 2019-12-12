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【異動股】港華燃氣曾飆逾7% 獲滙證升級至「買入」

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滙證上調港華燃氣(01083)評級至「買入」，目標價6元，股價今早受追捧，一度飆升7.3%，高見5.58元，現造5.54元，仍升6.5%，成交金額756萬元。

至於華潤燃氣(01193)也揚5.3%；中國燃氣(00384)也升4.3%，上述兩股為升幅最大國指成分股；新奧能源(02688)也升3%。

昆侖能源(00135)早前宣布與國家管網公司磋商注入資產，股價現升1%；中石化冠德(00934)則無升跌。

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