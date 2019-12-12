小米(01810)早前公布5G手機登場後，市場憧憬其他廠商5G機會陸續登場，手機股今早跑出。
瑞聲(02018)再揚3.2%，為升幅最大藍籌；舜宇(02382)揚2.2%；丘鈦(01478)料全年盈利大增，股價抽升7.9%；通達(00698)彈升3.2%；高偉(01415)飆4.4%；比亞迪電子(00285)漲3.2%；信利(00732)升1%。
不過，小米昨日急升後，股價回落，現造9.96元，跌0.3%。
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