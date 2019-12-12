港股直擊 即巿股評

聯儲局維持息率不變，與市場預期一致，點陣圖更顯示明年不會加息，美股上升推動下，港股ADR預料今早高開約44點。

美國聯邦儲備局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。聯儲局會後發表的利率點陣圖顯示，明年不會加息，2021年只會加息一次，受聯儲局放鴿沖喜，道指早段曾跌79點，盤中低見27801點；議息結果公布後反覆向上，收市倒升29點或0.11%，標指和納指全日維持造好，標指收升0.29%，報3141點；納指升0.44%，收報8654點。

美國原油庫存上周意外地增加，拖累油價走勢。紐約期油收市下滑0.8%，每桶報58.76美元，布蘭特期油挫1%，每桶收報63.72美元。

紐約2月期金在聯儲局議息結果公布前收市，每盎斯報1475美元，升6.9美元或0.5%，高位曾觸及1477.5美元。聯儲局公布維持現行利率不變後，期金每盎斯報1473.10美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報58.04元，較本港收市跌0.01元；騰訊(00700)ADR收報343.3元，高3.3元；國壽(02628)ADR收報20.65元，無升跌。「三桶油」中海油(00883)ADR收報11.46元，高0.1元；中石油(00857)ADR收報3.62元，微跌0.01元；中石化(00386)ADR收報4.4元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.96元，跌0.14元；聯通(00762)ADR收報6.82元，微升0.01元；中電信(00728)ADR收報3.02元，微跌0.01元。

ADR港股比例指數報26689，較周三恒指收市高44點或0.17%。

焦點股份

丘鈦科技(01478)：預期截至12月底止，全年股東應佔溢利約5億元至5.2億元人民幣，去年同期盈利約1439.9萬元人民幣，因攝像頭模組銷售數量明顯增長，指紋識別模組產品結構改善明顯，產品毛利率較去年明顯提升。

中生製藥(01177)附屬公司，開發的抗腫瘤藥「注射用鹽酸苯達莫司汀」，已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。產品適用於治療利妥昔單抗或含利妥昔單抗方案治療中或治療後病情進展的惰性B細胞非霍奇金淋巴瘤。

小米(01810)旗下Redmi品牌早前發布首款5G手機，昨日大升8.5%，而上日更獲北水3.76億元淨買入。

今日有兩隻新股掛牌，據耀才暗盤交易中心資料顯示，康寧傑瑞製藥(09966)暗盤收報12.74元，較招股價10.2元，高2.54元或24.9%，一手1000股，不計手續費，賬面賺2540元；內地遊戲營運商心動公司(02400)暗盤收報12.38元，較招股價11.1元，高1.28元或11.53%。一手200股，不計手續費，賬面賺256元。