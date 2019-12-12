今日 08:52
重要通告
港股直擊
索信達控股(03680)公布招股結果，每股以1.5元定價，發售1億股，集資淨額約1.145億元。原招股價介乎1.5元至1.8元。
該股公開發售部分超額認購14.16倍，國際配售則獲輕微超額認購。一手2000股中籤率60%。
股份明日掛牌。
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