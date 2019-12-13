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美國傳出有意押後本月15日向中國貨加徵關稅，惟市場觀望聯儲局於當地時間周三(11日)議息後的政策取態，美股周二(10日)於高位拉鋸，標普500指數連續第二日下挫，收市距離上月27日歷史高位3153點只差約0.7%，目前正沿10天線上移，技術走勢完好，未見明顯轉淡跡象。

除了中美貿易爭端，美股過去兩年亦要面對聯儲局縮表及債息曲線倒掛等挑戰，期間三大指數仍能多次破頂，原因之一是「水源」並非想像般乾涸，尤其在縮表收緊流動性之後，貨幣市場基金發揮影子銀行的效能，透過回購協議(repo agreement)抵消部分「收水」影響，為美股等資產表現帶來支持。

聯儲局2017年10月開始縮表，直至今年8月結束，期間美國銀行體系的額外儲備(excess reserve)大幅下降7874億美元，反映銀行能夠提供的流動性減少。此外，無論是貿易戰衝擊，或環球增長放緩削弱風險胃納，投資者都會轉投相對可靠的美元資產；再加上美國政府大舉發債滿足龐大財政需要，也吸收海量資金，令美元供不應求。然而，貨幣市場基金總會適時出手，向美市「補水」。

貨幣市場基金一方面購買國庫券、商業票據等短息工具，給予投資者較穩定回報；另一方面，這種類似存款收息的功能，使這些基金扮演着影子銀行的角色，與金融機構和聯儲局等交易對手訂立回購協議，為市場提供流動性。

附【圖】所見，貨幣市場基金訂立回購協議涉及金額在過去兩年急增，原因是美國債息曲線扁平化甚至倒掛，在短息高於長息下，刺激資金積極流入尋息，令貨幣市場基金總規模顯著膨脹，無形中提升對回購協議的貸款能力。

換句話說，雖然美國銀行體系額外儲備兩年多以來急速下跌，惟貨幣市場基金藉回購協議(註：已扣除與聯儲局的回購協議，因等同流動性被局方收回)於期內擴大向市場注資近4500億美元，某程度抵消縮表對流動性產生的影響，使美股等美元資產價格繼續獲得「水源」支持。

聯儲局在7月底開始「中期調整」的減息行動，繼而在8月停止縮表，不過，9月時銀行業卻鬧錢荒，隔夜回購利率一度升至10厘，顯示貨幣市場基金「水源」不足以應付市場所需，促使聯儲局要加快注入流動性。

觀乎美國金融市場狀況，紐約聯儲銀行透過回購協議拆出不同檔期流動性需求依然十分殷切，以42天回購操作為例，12月2日便超額認購70%，對上一次更超購接近一倍，可見市場相當渴求「跨年錢」。

即使短期資金壓力加大，但值得留意的是，目前聯儲局已由「縮表」轉為「擴表」，從10月15日起重啟每月600億美元購買短債計劃，並最少持續到明年第二季，不斷提供流動性，相信會間接為美股牛市再添柴火，對於後市仍不宜看淡。

信報投資研究部

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