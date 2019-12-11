港股直擊 即巿股評

中美據報推遲本月中生效新關稅，恒指低開26點，開市後曾跌72點，低見26364，但之後止跌回升﹛午後最多升223點，高見26659。恒指收報26645，升208點或0.8%，重上十天線(約26443)，廿天線(26583點)及100天線(約26591點)，但未能收復50天線(26667點)。

北水淨流入16.38億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，小米集團(01810)有3.76億元淨入；騰訊(00700)有1.12億元淨入；美團點評(03690)有3074萬元淨入；瑞聲(02018)有4892萬元淨入。

北水續吸重磅內銀，建行(00939)有3.76億元淨入；工行(01398)有1.29億元淨入；太保(02601)有1.47億元淨入；華泰證券(HTSC)(06886)有3486萬元淨入。相反，平保(02318)有1.87億元淨走。

內房股方面，美的置業(03990)有1.23億元淨入。不過，金茂(00817)有189萬元淨走；融創(01918)有1571萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：藍籌中移動(00941)有1.37億元淨入；海底撈(06862)有3062萬元淨入；廣汽集團(02238)有8429萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 小米、建行、騰訊、平保、融創、太保、美團、工行、瑞聲及中移動。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 小米、美團、融創、建行、海底撈、美的置業、廣汽、騰訊、華泰及金茂。