重要通告 港股直擊

萬科置業海外(01036)公布，公司之英文名稱已由Vanke Property(Overseas)Limited更改為Vanke Overseas Investment Holding Company Limited，並採納萬科海外投資控股有限公司作為該公司之中文雙重外文名稱以取代前中文名稱萬科置業(海外)有限公司。

公司股份於聯交所買賣之中英文股份簡稱將由VANKE PPT OVS及萬科置業海外，更改為VANKE OVERSEAS及萬科海外，兩者均自12月17日起生效。