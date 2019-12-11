港股直擊 即巿股評

中美據報推遲本月中生效新關稅，市場憧憬首階段談判仍有望達成，港股連跌兩日後，今日低開後拗腰倒升，收市漲逾兩百點，重上26600關。

恒指低開26點報26410點，開市後跌幅曾擴至72點，低見26364，但之後止跌回升，重上十天線(現處26443)，午後愈升愈有，更重返20天線(26583點)及100天線(26591點)，最多升223點，高見26659，未能收復50天線(26667點)。恒指收報26645，升208點或0.8%；國企指數收造10502，升107點或1%，大市成交743.4億元，比上日增20.4%。

個股上升比例57%，下跌比例為43%。

即月期指收市升237點或0.9%，報26653，高水8點，成交12.44萬張。

外電引述中美雙方官員報道，美國和中國的貿易談判代表在準備推遲原定於本月15日生效的新關稅。參與談判的官員表示，沒有嚴格的最後期限。

藍籌股大致造好。友邦(01299)與滙控(00005)各升0.8%；騰訊(00700)與建行(00939)分別漲1%；平保(02318)升1.5%；港鐵(00066)揚4.1%；但萬洲(00288)跌0.9%，是表現最曳藍籌股。

焦點板塊

手機股：瑞聲(02018)獲滙證升目標價兩成七至68.9元，全日揚5.6%，為升幅最大藍籌；舜宇(02382)升1.2%；丘鈦(01478)升1.3%。另外，通達(00698)升1.6%；酷派(02369)再飆19.2%；小米(01810)Redmi品牌昨發布首款5G手機，全日急飆8.5%，成交額達42.1億元，為個股中第二多。

內房股：延續近期強勢，藍籌華潤置地(01109)升2.3%；中海外(00688)漲1.8%；碧桂園(02007)升1.1%；融創(01918)升2.7%；恒大(03333)升1%；龍光(03380)升1.9%。美的置業(03990)折讓近7%先舊後新配股籌7.6億元，甫開曾挫4.7%，之後拗腰急升9.8%，收市漲4.9%，成交額12.9億元；合景(01813)揚3.8%。

內需股：今日喘穩，安踏(02020)回升1.8%；李寧(02331)反彈1.3%；海底撈(06862)升1.5%；頤海(01579)升0.8%；連續兩日錄北水淨走的美團(03690)，一度紅底不保，最低見98.7元，全日微升0.7%，收101.7元。

焦點股份

中煙香港(06055)：獲中金升目標價11%至21元，推動股價曾飆9.4%，高見19.64元，收造19.1元，仍揚6.3%，成交金額1.43億元。

貓眼娛樂(01896)：全日抽高6.3%。花旗稱內地票房收入好過預期，會提振貓眼盈利，維持「買入」評級，目標價18元。

中石化冠德(00934)：正與國家管網集團等相關方磋商，可能會出售集團擁有的有關天然氣管道的全部或部分股權或相關資產，全日升3.8%，成交有3140萬元。