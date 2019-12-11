美股隔晚表現反覆，但美股仍然表露其強勢，雖然早段有消息指中美貿易談判或有阻滯，雙方角力期間，不斷試對方底線，但其後美方有官員指雙方仍坐定定喺談判桌，美股跌幅大大收窄，港股夜期亦由跌轉升。不過有消息指中美推遲本月中生效加徵關稅，港股低開高走，重上26500水平。
恒指低開26點，開市後跌幅擴大至72點，都只係72點咁上下啫，見過半日低位26364點，始終守住喺26300水平。其後止跌回升，重上10日線(26426點)，半日最多升93點，見過半日高位26530點，中午接近高位收市，報26522點，升86點；國指中午報收10447點，升52點。
今日市場焦點係小米集團(01810)，半日成交達21.8億元，係今早最活躍港股。集團推出5G手機，加上進軍日本市場，市場睇好其發展，盤中一度被搶高近8%，高見9.94元，中午報收9.86元。講真阿Man一向對小米冇乜好感，主要係管理層管治方面水準麻麻，尤其係以低價增發新股贈予管理層及員工，對其他小股東唔多公平。不過咁，小米去到10倍樓下嘅PE，又確已回到合理水平，加上喺8.5元水平橫行咗一段頗長時間，而唔少未有睇好小米前景嘅小米淡友，一直累積小米空倉。而公司最近持續出手回購，利用公司資金托住股價，終於今日一鋪過挾爆淡友。留意係小米喺10至10.3元阻力唔細，短炒喺10元前要食糊亦無可厚非，小米要正式轉勢，必定要突破10.3元並企穩，咁就擺脫之前長期橫行悶局，繼續向上挑戰12元，而12元為下一重磅蟹貨區。
內房股維持近日強勢，大部份內房股皆有資金追捧，當中表現最突出係剛完成配股嘅美的置業(03990)。美的置業完成配股，其實配股早已為市場預期之內，而細摩即發表報告撐美的置業，指集團目前估值吸引，加上擁有「準國企」特質，喺較低嘅融資成本及對人民幣貶值敏感度相對較低之下，較具有防守性，維持予其「增持」評級，目標價34元。因為細摩撐到出報告，股價扭轉早段跌4.7%跌勢，其後拗腰倒升8%，中午升6.3%。內險股亦有不俗表現，睇嚟市場對中美貿易談判甚有信心，預期人民幣可以靠穩甚或回升。
港股呢幾日都係炒股唔炒市，指數仍然窄幅上落，下面支持位26200至26300守得幾穩，而上面26600至26700有一定阻力，喺本周日中美貿易談判所謂唔再係死線嘅死線之前，港股都唔會有太大突破。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)