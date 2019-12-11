港股直擊 即巿股評

中美貿談仍拉鋸，加上市場觀望美國聯儲局議息結果，隔晚美股低收，港股今早先低後高。

恒指低開26點，開市後曾挫72點，見26364點半日低，之後倒升，曾升93點，見26530點，重上十天線(約26426點)。恒指中午收報26522點，升86點或0.3%，大市成交額359.34億元。

國企指數報10447點，升52點或0.5%。

A股半日個別走，滬指升0.12%；深成指跌0.55%。

外電稍早引述中美雙方官員報道，中美貿易談判代表在準備推遲原定於周日生效的新關稅。不過，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，沒有跡象表明美國原定本周日(15日)生效的新關稅不會實施，或者中美不會達成貿易協議。

藍籌股方面，港鐵(00066)升2.3%；中電(00002)升1.3%；九倉置業(01997)升1.4%。相反，萬洲(00288)跌1%；港交所(00388)跌0.8%。

焦點板塊

內房股：延續近期強勢，藍籌華潤置地(01109)升0.8%；中海外(00688)升0.4%；碧桂園(02007)升0.5%。另外，融創(01918)創近8個月高，半日升1.8%；恒大(03333)升1.1%；龍光(03380)升1%。美的置業(03990)以先舊後新方式配售最多4000萬股，曾挫4.7%，之後拗腰曾飆8%，半日升6.3%，成交額11.58億元。

內險股：今早續跑贏大市，國壽(02628)升2%；平保(02318)升1.2%；太保(02601)升1.9%；新華保險(01336)升1.7%；眾安(06060)升1.6%；太平(00966)升1.5%。

手機股：個別股份突出，小米(01810)旗下Redmi品牌昨日發布首款5G手機，半日急飆7.1%，成交額居首；瑞聲(02018)升1.5%；酷派(02369)回勇，半日炒高22.6%。相反，舜宇(02382)跌0.2%；比亞迪電子(00285)跌1.2%。

焦點股份

森美控股(00756)：半日炒高14.5%。集團澄清，較早前刊發的盈喜有錯誤，應為預期截12月底止中期錄得溢利不少於3億元人民幣，而不是全年業績預測。

中石化冠德(00934)：股價曾升5.4%，半日升2.9%。集團公布，正與國家管網集團等相關方磋商，可能會出售全部或部分天然氣管道。

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