港股直擊 即巿股評

中美貿談仍拉鋸中，加上市場觀望美國聯儲局議息結果，隔晚美股低收，港股今早續窄幅上落。

恒指低開26點，開市後曾挫72點，見26364點暫時低，之後倒升，暫時最多升57點，見26493點，重上十天線(約26426點)。截至上午約11時04分，恒指26474報點，升38點或0.1%，大市成交額275.33億元。

國企指數報10424點，升29點或0.3%。

A股個別走，滬指升0.02%；深成指跌0.72%。

外電稍早引述中美雙方官員報道，中美貿易談判代表在準備推遲原定於周日生效的新關稅。不'過，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，沒有跡象表明美國原定本周日(15日)生效的新關稅不會實施，或者中美不會達成貿易協議。

內房股續爬升，藍籌華潤置地(01109)升1%；中海外(00688)升0.2%；碧桂園(02007)升0.3%。

另外，融創(01918)創近8個月高，現升2.3%；恒大(03333)升2.4%；龍光(03380)升1.5%。

美的置業(03990)以先舊後新方式配售最多4000萬股，曾挫4.7%，見19.54元，之後拗腰，曾飆8%，見22.15元近五個月高，現升4.6%，成交額10.57億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。