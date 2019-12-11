熱門：

今日 11:09 港股直擊 即巿股評

恒指倒升逾50點 內房續強 美的置業拗腰飆8%

放大圖片

中美貿談仍拉鋸中，加上市場觀望美國聯儲局議息結果，隔晚美股低收，港股今早續窄幅上落。

恒指低開26點，開市後曾挫72點，見26364點暫時低，之後倒升，暫時最多升57點，見26493點，重上十天線(約26426點)。截至上午約11時04分，恒指26474報點，升38點或0.1%，大市成交額275.33億元。

國企指數報10424點，升29點或0.3%。

A股個別走，滬指升0.02%；深成指跌0.72%。

外電稍早引述中美雙方官員報道，中美貿易談判代表在準備推遲原定於周日生效的新關稅。不'過，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，沒有跡象表明美國原定本周日(15日)生效的新關稅不會實施，或者中美不會達成貿易協議。

內房股續爬升，藍籌華潤置地(01109)升1%；中海外(00688)升0.2%；碧桂園(02007)升0.3%。

另外，融創(01918)創近8個月高，現升2.3%；恒大(03333)升2.4%；龍光(03380)升1.5%。

美的置業(03990)以先舊後新方式配售最多4000萬股，曾挫4.7%，見19.54元，之後拗腰，曾飆8%，見22.15元近五個月高，現升4.6%，成交額10.57億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads