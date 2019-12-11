港股直擊 即巿股評

呢兩日見到個市好似食咗豬油咁，所以就決定向個股埋手，最後就揀咗隻日線圖SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平兼有掉頭向下跡象，同埋升穿咗保歷加通道頂部嘅小米(01810)出嚟。最終喺噚日朝早9點55分至10點5分呢段時間，5分鐘圖上見到SlowSTC(14,3)上到超買水平，就小注落小米熊(56340)，按當時(56340)高低位做過$0.121/$0.118，平均買入價就係$0.1195。

持貨到依噚日下晝3點到啦，見小米5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現鐘擺，回落到嚴重超賣水平，就當時(56340)報$0.133計，小米熊即日賺幅就有11.3%。

時近年尾，個市真係靜到鬼都無隻，依家10點5分，恒指今朝跌26點，開市報26410點；到依家10點6分，恒指報26431點，跌5點，雖然電費係公司交啫，但悶到咁都真係想熄咗個電視佢就算。

開返恒指日線圖見呢三日恒指沿住條10天線向下行，SlowSTC(14,3)亦只係喺超賣至中軸水平之間上落；之前畫到嘅「雙底」似乎已經無氣力再向上作突破。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，熊證最貼價層26500至26599點有相當於19張期指，呢一層係全新街貨層，再上嘅26600至26699點就已經係重貨區啦，而呢度有相當於569張期指。

至於牛證方面，最貼價層為26300至26399點，呢度有相當於269張期指，再繼續向下數多兩層街貨，其實每層都有200幾張。至於重貨區就落到25900至25999點，呢度有相當於966張期指。

就咁睇兩邊街貨都唔係話好多，而牛熊街貨中間位(26500+26399)/2=26449.5，呢啲位同恒指現價差唔多，睇嚟今日又可以慳返。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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