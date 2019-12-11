即巿股評 港股直擊

本周有議息會議、美國對中國加徵關稅最後期限，市場氣氛審慎，股市走勢偏軟，成交也見淡靜。前對沖基金經理Jim Cramer在其CNBC電視節目上談到，投資者未有為已長達17個月的中美貿易談判破裂做好「準備」，尤其是日前有報道指，內地中央政府已下令所有國家機構在3年之內，移除所有外國電腦硬件設備和軟件，矛頭似乎直指微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）和惠普（HP）等美國科技巨企，明顯是向美國作出挑釁的行為。他認為，強勁的11月份就業數據、失業率降跌至50年最低水平，都給予美國總統特朗普更大的「底氣」在談判卓上採取更強硬的態度；若認為條件不合符美國利益， 大不了是拒絕達成任何協議。

美中兩國之爭端，「面子」是貿易不平衡問題，但「裡子」實際上涉及更深層次的範疇上，包括意識形態、金融、外交、國防、科技等多個領域。中國多方位的崛起，令兩國之間的直接競爭持續加劇。以電訊業的發展為例，日本NTT及KDDI早在2000年已獲得3G牌照，但內地3G要遲至2009年才向三大電訊營運商發牌，網絡建設較其他發展發達國家落後8至10年。但到4G時代，內地與其他已發展國家的差距已大幅收窄4至5年，但仍未惹起外國關注。不過，步入5G年代，中國無論在技術及相關標準上，有後來追上甚至超越美國的勢頭。明顯地，美國為避免將來在相關發展上坐以待斃，便採取先下手為強的手段，先對付中興通訊，再全面封殺華為。

除了5G以外，針對內地半導體發展的舉措估計將陸續有來。 早前有報道指，全球最大半導體光刻設備供應商艾司摩爾(ASML)停止了對中芯國際(00981)供應EUV光刻設備。及後有媒體「引述」中芯董事長周子學在韓國一國際會議上表示，有關EUV出貨的問題經已解決。但中芯國際於周二(10日)在其官方微信號上立即否認董事長有提及EUV的事宜。具體情況如何﹖目前仍耐人尋味。簡單來說，在晶片的製造工藝上，當進入10納米或以下的制程時，便需要使用到EUV光刻機，但目前全球唯一只有荷蘭的ASML才能提供該設備。

中芯對相關消息的反應不大，股價上日更升至52周新高。就短期而言，ASML會否繼續供應EUV設備予中芯國際，其實對其現有的業務影響只是微乎其微。理由是中芯目前最成熟的代工水平仍主要是40納米或以上，相關第3季收入為7.12億美元，佔比高達九成半；28納米收入僅為0.3億美元，佔比只有4.3%；而14納米相信最快要到第4季才可產生收入（成熟程度仍有待商榷）；若要進入10納米或以下的量產，肯定仍有慢慢長路。要知道，目前全球只有台積電(TSMC)一家能夠全面掌握10納米或以下的製造工藝 。其股價走勢更是凌厲，至今已累升近四成，市值上漲至逾2660億美元，是今年台灣股市的 「 股王 」 之一。

至於上游方面，據TrendForce的最新研究統計，全球10大晶片設計企業依次為：博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、聯發科（Mediatek）、超微（AMD）、賽思靈（Xilinx）、邁威爾（Marvell）、聯詠（Novatek）、瑞昱（Realtek）及戴樂格（Dialog）。而內地最大兩家晶片設計企業，則分別是華為旗下的海思半導體和清華紫光展銳，後者曾有傳言打算上市集資，但至今仍只聞樓梯響。

國策上內地近幾年雖然已積極地投入半導體產業的發展，惟目前除了在晶片設計上稍為追近國外水平以外，在晶片製造上因設備需依賴外國入口，目前仍遇上極大的發展瓶頸；因此要全面取代外國的電腦硬件設備，便絕非一時三刻可達成的目標。更何況一旦美國不計後果對中芯等內地晶片代工進行制裁，甚至全面禁運設備，到時將肯定會帶來災難性的後果。

（筆者及相關人士持有高通、AMD、台積電的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）

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