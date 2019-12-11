港股直擊 即巿股評

美的置業(03990)低開4%，報19.68元，由於配股上板，成交額達7.79億元。

集團以先舊後新方式配股，最多達4000萬股，集資淨額為7.56億元。配售價為19.1元，較昨日收市價20.5元折讓6.83%。

該公司配售3100萬股，另外，公司有權行使部分或全部選擇權，額外配售最多900萬股。

假設配售4000萬股，即佔擴大後股本3.25%，而控股股東持股量將由78.95%降至76.39%。

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