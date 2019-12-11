重要通告 港股直擊

美的置業(03990)以先舊後新方式配股，最多達4000萬股，集資淨額為7.56億元。配售價為19.1元，較昨日收市價20.5元折讓6.83%。

該公司配售3100萬股，每股作價19.1元，是早前傳出配售價範圍的下限，集資淨額5.86億元。另外，公司有權行使部分或全部選擇權，額外配售最多900萬股。

假設配售4000萬股，即佔擴大後股本3.25%，而控股股東持股量將由78.95%降至76.39%。

美的置業擬將所得款項淨額用於未來可能業務發展及投資，以及補充一般營運資金。