港股直擊 即巿股評

特朗普政府或推遲定於周日生效的中國關稅，加上英國大選及聯儲局議息，料港股繼續維持淡靜。

隔晚美股表現連續第二日低收，三大主要指數收市全線向下，但跌幅輕微。市場消息好壞參半，有報道指，美中兩國貿易談判代表計劃推遲美國原本在本月15日向中國加徵新一輪關稅；但另一方面，美國眾議院公開兩項彈劾美國總統特朗普的條款。道指早段最多跌105點，其後倒升，但尾市向下，收市要跌27點收報27881點；納指收報8616點，微跌5點；標普500指數收報3132點，跌0.1%。

對貿易敏感的工業股有沽壓。波音稱今年首11個月交付的飛機數量，不及去年同期的一半，拖累股價收跌0.9%；另一隻工業股3M跌1.3%，是表現最差的道指成分股。

蘋果公司反彈，升0.6%報268.48美元；阿里巴巴(BABA)收報200.45美元，升0.9%。

美國聯儲局將於當地時間周三(約本港周四凌晨三時)公布利率決策，料按兵不動。

中美兩國貿易談判消息偏向正面，石油交易商也憧憬美國原油庫存數字下滑，國際油價周二上揚。紐約1月期油收市升22美仙或0.4%，每桶報59.24美元，是9月17日以來最高收市價。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.47元，較本港收市低0.13元；騰訊(00700)ADR收報337.18元，高0.38元；國壽(02628)ADR收報20.12元，低0.08元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報11.39元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報3.59元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.36元，低0.03元，中石油和中石化稱與國家管網集團磋商，涉及資產注入及重組。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.63元，低0.37元；聯通(00762)ADR收報6.79元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報3.02元，高0.01元。

ADR港股比例指數報26395，較周二恒指收市低41點或0.16%。即月恒指夜期收報26487點，升71點，高水50點，恒指昨日收報26436點，跌58點或0.2%，兩日累失61點。

焦點股份

中國生物製藥(01177):公布，旗下正大天晴藥業開發的利膽藥「注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸」(百西諾)，已獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。該產品適用於防止肝硬化前和肝硬化所致肝內膽汁淤積，以及於妊娠期肝內膽汁淤積。

港燈(02638): 公司2020年將上調電費5.2%。

華潤電力(00836)：公布今年首11個月，附屬電廠售電量達到1.34億兆瓦時，按年下降2.1%。單計11月，附屬電廠售電量達到1309.43萬兆瓦時，按年上漲16.3%。

森美控股(00756)：澄清較早前刊發的盈喜有錯誤，應為預期截12月底止中期錄得溢利不少於3億元人民幣，而不是全年業績預測。

信和酒店(01221)：昨晚公布，已認購招商局商業房託基金(01503)首次公開發售的基金單位，相當於全部已發行基金單位約4.96%。招商房託今日收報3.15元，不計手續費，信和酒店認購的股份，賬面蝕1512萬元。