即巿股評 港股直擊

美國聯儲局今天（11日）美國時間將公布本年最後一次的議息結果，但市場似乎更留心美國總統特朗普在本周日（15日）或之前，是否宣布如期對中國額外約1560億美元進口貨加徵關稅，抑或有其他決定。特朗普較早前講過，中美雙方就貿易協議繼續磋商而且「進度很好，12月15日有些事可能發生，但我們未討論該事。」侵侵講的「我們未討論該事」，所指的就是新一輪關稅的事，而聽他的語氣，可能發生的應該會是「正面」的事，例如推遲實施對1560億元中國貨加徵關稅。

昨天港股亦在觀望聯儲局議息結果和中美貿易協議進展，恒指低開116點，迅即跌至26355水平已找到支持反彈，反覆升至26527點才遇阻，收報26436，跌58點或0.22%；主板全日成交僅617億元，為9月27日以來交投最淡靜的一天。

恒指繼續在26300至26600點的過去半年累積的最大型成交量密集區內爭持，EJFQ系統的「詳細行業上升動力統計圖」顯示，上周五開始，連續兩日有超過半數（44個）的行業上升動力高於5日前，是一個月來最好的表現。大市上升動力改善，加上短線市寬與恒指仍然呈「牛背馳」，相信恒指很快便會挑戰甚至突破26600點的成交量密集區阻力。

需要補充的是，老徐較早前沽出的26600點即月put，收了409點期權金，原打算恒指一旦確認形成「高低腳」，就買入即月或明年1月的價外call（見12月9日「搏拳實錄」）。不過，有見於EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，在11月下旬的短線反彈期間一直未能逼近40%的關鍵水平，如此則恒指未來幾日就算突破26600點阻力，短期上升幅度都不會太大，老徐因而亦調校策略，到時將改為short即月價外call。

此外，《信報》由資深基金操盤手黃國英執筆的「英眼狙擊」，以及畢老林撰寫的「投資者日記」兩大欄目，近日都不止一次談及投資與賭馬的共通點。戰友老畢更引經據典，力證巴郡二老股神畢非德和芒格（Charlie Munger），都有賽馬方面的精明賭徒獨具的智慧，芒格更曾經在美國南加州大學的演說中，鼓勵投資者運用賽馬「彩池制」（pari-mutual system）的特性思考股市，用來尋找錯價（mispricing）的股份。

老畢亦提到，他和老徐都是既好賽馬亦愛投資，但我們的賭法就南轅北轍。老畢堅持捨難取易，集中注碼永遠以位置為重心；老徐則反其道而行，「高頻交易」而且專攻三重彩、四重彩一類的exotic bets。老畢沒有講的是，老徐喜歡賭exotic bets或冷Win，主要是個人非常享受一旦中彩時的滿足感和成功感，情況就好像揀中一隻大幅爆升的二三線股。反正賭位置又不是必勝，兼且派彩乏味（對於分散注碼的老徐而言），要賭就何不向高難度挑戰。

老徐