即巿股評 港股直擊

相信大多數朋友都像我一樣，在學習技術分析時，都會用到一些常見的技術指標例如RSI，MACD等。

然後經歷很長一段時間之後，會發現光用傳統的技術指標，準確度盈利率沒有剛開始那麽「好用」，長期下來收益並沒有特別好。

不知道是不是因爲算法落後，所以就開始試著自己寫指標和交易系統。

不斷嘗試到最後，會發現，這個世界上真的是不存在交易的聖杯和萬能指標。

這就意味著，無論如何改良，都無法完美，這是因為完美根本就不存在！

意識到這一點，分析市場的能力就進入到了另一個階段修行。

如果現在問我，指標的意義，我會答，是換個形式去表達，從不同的角度去描繪而已。

越好的指標應當越能夠反映到市場的本質，並且貼近投資的本質，和準確度盈利性沒有必然的關係。

分析整體市場，有必要對市場指數背後的過兩千隻股票進行統計，才能夠較為真實地見識到市場本身的狀態。

這裡牽涉到分析研究的哲學，前瞻的預測並不是全部，跟蹤市場現在的真實狀況更是考功夫。

同時注重過去，現在和未來，這是一目均衡表發明者一目山人（Ichimoku Sanjin）提出的測市哲學，並巧妙地簡化和融合到一張圖上。

其實想想，投資不就是對過去，現在和未來三個因素的把握嗎？

今天我們分享的是「現在」的市場指標，附圖可見三種市場寬度指標，不同的角度演繹，分別是：

第一個指標，我稱之爲動力指標，處於正數的時候，説明市場寬度是在改善的，個股機會在增加；

第二個指標，「新高新低」，是衡量新高和新低的指標，尤其要注意創新高的股票數量；

第三個指標，「均綫指標」，是衡量均綫的指標，以此衡量技術走勢較爲好的股票數量。

三者如果都在改善的時候，系統就是在告訴我可以增加股票倉位，股票上漲的概率較大。

圖表用了今年年初進軍30000點的頂部作爲例子。

當時一路上漲至30000點前，動力指標已經不斷弱化，出現了明顯背馳，這是一個提前的預警信號。

其次新高新低指標在4月底竟然由正轉負，此時指數尚在30000點附近徘徊。

最後輪到均綫指標亦由正轉負，大盤隨之見頂，展開其後大跌。

回過頭來看，固然事後諸葛，尤其背馳大家知道其實和時間區間domain有莫大關係。

但由於三個指標最低限度使用參數，加上橫向統計，群體行爲較個別行爲要更加有統計意義。

從以上實例可以有兩點值得借鋻，第一是大型頂部，強趨勢的尾端通常有一個長時間的弱化。簡單來説，就是圓頂，複合頂部更爲常見，尤其是股票市場。

其二，這個更加重要，就是當指標處於負值的時候，走勢通常向淡，一定要懂得保命！

結合這套市場寬度的系統，可以清晰地告訴我們市場目前的現狀，向好還是向淡，强勢的時候增加股票持倉，向淡就保命爲上，既客觀又直觀。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。