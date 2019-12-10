港股直擊 即巿股評

市場觀望聯儲局及中美談判進展等，投資者入市極審慎下，港股全日跌58點，成交創兩個半月低，僅得617億元。

北水淨流入進一步縮減，由昨日17.9億元，降至今日17.65億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

金融股為北水掃入主要對象，建行(00939)有2.4億元淨入；工行(01398)有1.99億元淨買；太保(02601)則有1.35億元淨入；中行(03988)也有1.01億元淨入；新華保險(01336)也有310萬元淨留入。

中移動(00941)為今日淨入最多個股，全日有3.24億元淨買；融創(01918)錄1.22億元淨入；李寧(02331)有1699萬元淨買；首控集團(01269)有940萬淨入；波司登(03998)則有336萬元淨流入。

科技股方面，騰訊(00700)全日錄1.12億元淨入；中芯(00981)有7085萬元淨入；小米(01810)及金山軟件(03888)分別有3773萬和3721萬元淨入；但美團(03690)再錄1.03億元淨沽，為今日淨走最多個股，兩日淨走約1.55億元。

另外，中生製藥(01177)有3410萬元淨沽；頤海(01579)則有1468萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、中移動、工行、金山軟件、太保、小米、中芯、美團及中行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、首控集團、中芯、融創、騰訊、新華保險、中生製藥、頤海國際及李寧。