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兩電公布明年電費加幅﹐港燈(00006)明年電費加5.2%，平均每度電126.4仙；中電(00002)加2.5%，平均每度電121.8仙。

港燈表示，為配合政府減排減碳的政策，未來幾年，需要大幅增加天然氣發電，因此資本開支及燃料成本亦需要相應增加。而早前提供的特別回扣已所餘無幾，不能夠再繼續提供同等額度的回扣，因此淨電費增加。若果撇除兩項「特別回扣」大減的影響，上調幅度僅為1.7%。

港燈並同時推出一系列紓緩措施。連同政府早前公布的補貼計劃，預計幾乎全部客戶的全年電費支出較今年為低，當中超過三成住宅客戶，平均計算全年毋須繳付電費。

港燈推出「2加3紓緩措施」，除了早前公布容許中小企食肆延交電費2個月外，亦會向基層家庭派發現金飲食券到中小企食肆使用，合資格家庭每戶可獲港燈派發500元現金飲食券。

另一方面，港燈亦會為供電範圍內多間社福機構提供每間6萬元現金津貼，為約7萬個低用電量的非住宅客戶，提供明年初6個月的豁免加幅期，亦會為包括中小企客戶提供更換或添置節能設備5折資助，每戶上限5萬至15萬元。

中華電力方面，明年會撥出2億元，針對有需要的群組提供紓困措施，包括撥出2000萬推出為期4個月的「齊飲齊食齊加油」餐飲券計劃，資助共10萬個長者、劏房戶和低收入家庭外出用膳。撥出700萬元資助1萬個劏房戶，每戶可獲600元的電費資助。

同時，中電撥出2500萬元繼續推出「全心傳電」計劃，為有需要家庭提供電費資助。1000萬元資助職專院校貧困學生進修，1000萬元分3年捐贈節能電器，予過渡性房屋家庭。

港燈董事總經理尹志田表示，中小企餐飲業的電費開支相較其他中小企行業為高，亦受今次社會事件衝擊較大，因此希望上述措施可令基層人士受惠外，亦有助提升中小企食肆的生意額，協助他們渡過難關。

中華電力總裁蔣東強稱，香港正面對前所未有的挑戰，有見最近的社會情況，再加上環球經濟環境轉差，預計已疲弱的香港經濟環境會愈變困難，推出多項符合不同界別需要的計劃，希望可與市民、中小企業及弱勢社群共渡時艱。