港股直擊 即巿股評

市場觀望本周多件環球政經大事，隔晚美股三連升後回吐，港股表現反覆，恒指沿26500點水平爭持。

恒指低開115點，甫開曾挫139點，見26355點全日低，之後回穩，曾倒升32點，見26527點全日高，但受制十天線(約26473點)，中午跌23點。午後窄幅爭持，收市競價時段遭嘜低。恒指收報26436點，跌58點或0.2%，兩日累失61點。大市今日下跌股份比例為六成；上升股份比例為四成。

國企指數報10395點，跌12點或0.1%。

大市成交額617億元，為9月27日以來新低。

即月期指收市跌100點報26416，低水21點。

A股低開高收，滬指收市升0.1%；深成指升0.4%。國家統計局公布，11月居民消費價格指數(CPI)按年升4.5%，高於市場預期升4.3%；工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌1.4%，稍好於市場預期。

藍籌股方面，申洲(02313)挫3.5%，為表現最差藍籌；舜宇(02382)回吐1.7%；領展(00823)跌1.3%；滙控(00005)公布多項高級管理層變動，股價反覆跌0.2%。相反，吉利(00175)升0.3%；中生製藥(01177)升0.2%。

焦點板塊

內房股：多股跑贏大市，中海外(00688)升2.5%，收報28.45元近5個月高；金茂(00817)升2%；龍光(03380)升1.5%；合景泰富(01813)創近一年半高，收市升1.5%；富力(02777)升1.3%；美的置業(03990)升1.5%。不過，首創置業(02868)計劃10供5，股價急挫11.9%。

中資金融股：內險股普遍走高，國壽(02628)升0.5%；財險(02328)升1.7%；新華保險(01336)升2.6%；太平(00966)升1.9%。內銀方面，建行(00939)和工行(01398)升約0.2%。

內需股：多隻今年強勢股續受壓，昨日錄北水淨走的美團(03690)挫2.2%；安踏(02020)挫4.3%；李寧(02331)插6.3%；特步(01368)跌2%；海底撈(06862)挫3.7%；同系頤海(01579)跌3.3%；潤啤(00291)跌1.9%；青啤(00168)跌1.8%。另外，旺旺(00151)吐1.6%；蒙牛(02319)跌1.3%；達利食品(03799)跌2.1%；半新股飛鶴(06186)跌2%。

晶片股：續憧憬中國轉用國產晶片，中芯(00981)創近一年半高，收市升3%；華虹(01347)飆升6.4%；設備股ASM(00522)升0.8%；半新股康特隆科技(01912)創新高，收市升5.3%。

焦點股份

創夢天地(01119)和樂遊科技(01089)：復牌個別走，創夢天地反覆跌1.8%；樂遊曾急升一成半，收市僅升2%。創夢天地與樂遊股東之一郁國祥訂立諒解備忘錄，涉及可能收購樂遊已發行股本約69.21%。

森美控股(00756)：曾飆1.57倍，收市升96.3%。集團發盈喜，預期截12月底止年度虧轉盈，將錄得溢利不少於3億元人民幣。

新股：啟明醫療(02500)收報43.05元，較招股價高30.4%，不計手續費每手賺5025元。招商局商業房託(01503)收報3.15元，較招股價低7.9%，不計手續費每手蝕270元。

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