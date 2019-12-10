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今日 15:29 即巿股評 港股直擊

【短線出招】中海外明年藍籌之選

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內地CPI通脹按年升4.5%創近8年高，豬價可能要農曆新年之後才回落；那邊廂工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌1.4%，亦只係略好過市場(預期跌1.5%)，投資市場最不願意就是滯脹，經濟差又唔敢大力谷，形勢跟美國經濟對比甚大。

一如預期，高估值強勢股似受基金沽盤拖累，李寧(02331)、安踏(02020)、波司登(03998)、海底撈(06862)及頤海(01579)今日跌勢更明顯，小心基金re-balancing未完，當中以頤海及波司登的勢頭能量較有機會由強轉弱。

至於安踏，一個月前所謂的發盈喜，部分基金唔收貨，認為若果今年度的純利增長三成幾都唔係咁勁，特別安踏收購芬蘭亞瑪芬體育(Amer Sports)而錄得分佔合營公司虧損少於6.5億元人民幣更覺意外。今日股價一棍打穿50天線後，預測PE、PS及PB仍高於中位數超過2個標準差，預測息率亦只有1.5厘，至少並不符合經過估值篩選的恒綜強勢股策略。

內房股始終揸得舒服，在上次(11月26日)實戰班上用兩種方法均篩到中海外(00688)及中海宏洋(00081)，之後走勢對辦，今日以中海外更勁，最新逆市升2.5%報28.45元，見四個半月高位，11月21日已轉綠燈強勢訊號，估值仍然吸引，最重要中海外是財務最穩健的大型內房股，明年盈利增長料提速，會是包括今年的四年以來最勁，股價有力明年跑羸恒指。

羅崇博 (杜比)

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