即巿股評 港股直擊

隔晚美股回吐，市場似乎喺呢個超級事件周都抱較審慎態度，雖然侵侵仍對中美貿易談判有信心，不過美股之前升咗咁多，回吐亦好正常。美股三大指數回吐幅度唔算大，沽壓唔嚴重，雖然今日港股低開，但後來都漸漸收復部份失地。

恒指低開115點，最多跌139點，見過半日低位26355點，其後回穩並倒升32點， 見半日高位26527點，中午恒指報收26471點，跌23點；國指則跌5點，報收10402點。半日成交維持淡靜，預計喺本周日美國對華商品加徵關稅限期前，市場都會傾向保守，先觀望貿易談判進展。暫時恒指喺26500點水平爭持。

嚟到年尾又係計數嘅時候，今日內需股喺無乜消息嘅情況下，明顯下跌，睇嚟都係食糊盤計數離場，當中兩隻體品股龍頭，跌幅較為顯著，李寧(02331)半日跌逾5%，安踏(02020)亦跌逾3%。而之前一直強勢嘅美團(03690)半日跌2.2%，今日錄得北水淨流出。

其他重磅股都係咁上下，個別發展，乏善可陳，唯一係大笨象(00005)公布人事變動後，股價反而今日靠穩，即使家下唔再有聖誕鐘，炒匯豐呢枝歌仔唱，但大笨象喺現水平都算企得幾穩，若大市整體向上，大笨象或有機會重上59至60元。

之前強勢嘅內需跟醫藥股，近日都有轉弱跡象，醫藥股當然係受帶量採購，藥品降價幅度較預期大而走弱，而內需股就因為計數食糊，流出嘅資金近日似流向之前一直落後嘅晶片股及軟件股身上。晶片股已經炒咗幾日，軟件股則剛起步，呢兩個板塊勢頭仍向上，推介金山軟件(03888)破位而上，料升勢可持續。另一似起步嘅金蝶國際(00268)亦似起動，不過能先突破8.2元走勢更佳。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)