港股直擊 即巿股評

隔晚美股三連升後回吐，市場觀望環球市場「超級周」進展，港股今早沿26500點水平爭持。

恒指低開115點，甫開曾挫139點，見26355點半日低，之後回穩，曾倒升32點，見26527點半日高，但受制十天線(約26477點)。恒指中午收報26471點，跌23點或0.1%，大市成交額337.93億元。

國企指數報10402點，跌5點或0.1%。

A股半日反覆偏軟，滬指跌0.2%；深成指跌0.14%。

藍籌股方面，申洲(02313)跌2.9%；石藥(01093)跌1.4%；領展(00823)跌1.2%。相反，滙控(00005)公布多項高級管理層變動，股價半日升0.3%；吉利(00175)升1.5%；國壽(02628)升0.7%。

焦點板塊

內需股：多隻今年強勢股續受壓，昨日錄北水淨走的美團(03690)，挫2.2%；安踏(02020)挫3.2%；李寧(02331)插5.1%；特步(01368)跌1.8%；滔摶(06110)跌1.4%。另外，海底撈(06862)挫4.5%；同系頤海(01579)跌3.6%。

晶片股：續憧憬中國轉用國產晶片，中芯(00981)創近一年半高，半日升2.6%；華虹(01347)升4.6%；設備股ASM(00522)升1%；半新股康特隆科技(01912)創新高，半日升4.2%。

焦點股份

首創置業(02868)：半日急挫12.3%。集團計劃10供5，按周一收市價計折讓32.49%，淨籌約24.92億元人民幣。

創夢天地(01119)和樂遊科技(01089)：復牌半日個別走，創夢天地反覆跌2%；樂遊升4.4%。創夢天地與樂遊股東之一郁國祥訂立諒解備忘錄，涉及可能收購樂遊已發行股本約69.21%。

森美控股(00756)：半日飆1.25倍。集團發盈喜，預期截12月底止年度虧轉盈，將錄得溢利不少於3億元人民幣。

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