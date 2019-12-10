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長和(00001)旗下的和黃醫藥日前宣布，其用於治療晚期結直腸癌的國家1類創新標靶抗癌藥物愛優特(呋喹替尼膠囊)，已獲納入國家醫保局公布的新版國家醫保藥品目錄，該藥將於內地各大公立醫院上架。

愛優特是和黃醫藥在內地上市的首款抗腫瘤新藥，同時是抗腫瘤治療主流領域首個從發現、研發到無附加條件獲批均在中國完成的藥物。自去年11月推出市場以來，已累計幫助了數千名患者。

和黃醫藥指出，隨着愛優特獲納入國家醫保目錄，其可及性將延展至內地所有省份，並將於明年1月1日開始，在各大公立醫院藥房上架。