即巿股評 港股直擊

噚日個市真係靜過太空，所以喺[下半part]寫咗隻小米，仲揀咗隻小米熊(56340)出嚟(噚日又打錯code，好彩有讀者inbox提番我啫，唔該晒)，小米開淡倉應該都唔算係好冷門嘅，問題係按噚日小米5分鐘圖走勢睇，似乎得下晝3點15分至3點40分，見SlowSTC(14,3)上到一個相對較高水平入市(實際數字計其實只係屬於中軸水平)，呢段時間(56340)高低位做過$0.120/$0.119，平均價就係$0.1195。快手嘅就喺今朝開市首五分鐘，趁小米跌穿過$9.3走貨，最勁都拉都有10.5%賺幅。

依家9點58分，恒指跌幅比今朝開市時收窄咗，依家做緊26427點，跌67點。至於小米亦由今朝跌轉升，做緊$9.38，升0.6%。噚日睇過小米，日線圖上見SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙處於嚴重超買水平，而%K線亦喺高位跌穿條%D線，呢個走勢到今日都仲未有改變。至於噚日提及過小米升穿保歷加通道頂，今日開市下行嗰一下亦已走番入保歷加通道裡面，唯形態上呈「十字星」，不過時間尚早，想捕捉小米下行嘅話，或者晏啲有機會嘅，即使小米條「上升通道」形態仍存在，但大圖嚟睇，始終喺走勢圖上行到中長期「長方形」嘅頂部嘅。

依家10點4分，恒指發力拗腰上返嚟咁喎，依家做緊26474點，跌幅大為收窄至跌20點。開埋恒指牛熊證街貨圖，今日見到牛證最貼價街貨26400至26499點已全數收回，呢度有相當於53張期指，變相依家牛證最貼價嘅係26300至26399點，呢度有相當於235張期指。而重貨區就係25900至25999點，呢度比噚日多咗相當於105張期指嘅街貨，依家見到有968張，破千在望。

至於熊證街貨方面，最貼價為26600至26699點，呢度有相當於431張期指，快望其實見最貼價嗰四層熊證街貨，每層都有逾400張期指。至於重貨區就係喺27000至27099點，不過呢度者 只係得614張期指。

如果按依家(10點11分)恒指報26474點嚟計，當然恒指係近牛證街貨啦，不過牛證近嗰幾層街貨嘅期指張數又唔係咁吸引咋喎，都係留意返隻小米算。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家