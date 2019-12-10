大市止跌回升，但內需股整體受壓，昨日錄北水淨走的美團(03690)，險守「紅底價」，最低見過100元，現造100.6元，仍挫2.7%，成交金額6.27億元。
至於安踏(02020)現挫2.5%；李寧(02331)更插6.7%；特步(01368)跌1.8%；滔摶(06110)降2%。
另外，海底撈(06862)挫半成；同系的頤海(01579)插7%；百威(01876)也跌0.9%；日清(01475)則降0.5%。
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至於安踏(02020)現挫2.5%；李寧(02331)更插6.7%；特步(01368)跌1.8%；滔摶(06110)降2%。
另外，海底撈(06862)挫半成；同系的頤海(01579)插7%；百威(01876)也跌0.9%；日清(01475)則降0.5%。
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