港股直擊 即巿股評

市場觀望本周多項大事，港股昨日缺乏方向，交投淡靜，預計今日情況變化不大，美股連升三日後有回吐，港股預託證券(ADR)預示今早低開過百點。

隔晚美股三大指數收市全線下跌，投資者觀望本周美國聯儲局及歐洲央行的議息結果，英國大選，以及美國對中國新關稅加徵期限臨近，入市意欲不大。道指收報27909點，跌105點或0.38%；納指及標普500指數分別跌0.4%及0.32%。

對貿易敏感的科技股蘋果公司，股價跌1.4%，收報266.92美元，是表現最差的道指成分股。美國大型製藥廠默克將斥資27億美元，收購抗癌藥物開發商ArQule， 消息刺激後者股價急升超過一倍。

美國農業部長預計，美國不太可能在12月15日實施對華新關稅，中美雙方談判人員正在處理協議執行方面的問題。

油價連升多日後微跌。紐約明年1月期油收報每桶59.02美元，跌18美仙，跌幅0.3%。倫敦明年2月布蘭特期油結束三連升，收報每桶64.25美元，跌14美仙或0.22%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.66元，較本港收市低0.04元；騰訊(00700)ADR收報333.08元，低3.12元；國壽(02628)ADR收報19.98元，低0.12元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.38元，高0.06元；中石油(00857)ADR收報3.61元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.38元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.6元，低0.4元；聯通(00762)ADR收報6.77元，低0.1元；中電信(00728)ADR收報3元，無升跌。

ADR港股比例指數報26383，較周一恒指收市低110點或0.42%。即月恒指夜期收報26460點，跌56點，低水35點。恒指昨日曾抽升119點，收市跌3點報26494。

內地今早9時30分將公布11月通脹數據，CPI按年升幅料從10月的3.8%升至4.3%；而受大宗商品價格走低影響，PPI或維持與10月份類似降幅，下跌1.5%。

焦點股份

滙控：公布多項高級管理層變動。當中，執行董事繆思成將會在年底，退任董事及風險管理總監一職，由批發市場及信貸風險主管郭佩瑛接任。營運總監麥廣宏將退任，紐約梅隆銀行董事莊顯掦，成為候任營運總監。

中國萬桐園(08199)：公布獲聯交所原則上批准公司轉主板上市，本月17日起在主板買賣，代號6966。

郵儲銀行A股(601658.SH)今天將於上海證交所上市交易，此次A股發行價格為每股5.5元。

今日兩隻新股掛牌，據耀才暗盤交易中心，醫療器械企業--啟明醫療(02500)暗盤收報39元，較招股價33元高出一成八。不計手續費，賬面賺3000元。股份公開招股部分，錄得超額認購311倍。招商局商業房託(01503)暗盤收報3.3元，較招股價3.42元，低3.5%。