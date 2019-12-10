港股直擊 即巿股評

承接早前的兩篇文章，我們提到成交不能反映開價質素，投資者應該留意發行商的開價的情況，觀察產品能否持續維持較窄的買賣差價。買賣差價直接是交易成本，較窄的買賣差價能降低交易成本，一個優質的發行商應該能持續在不同產品都維持較窄的買賣差價，而非只在個別高成交的產品上，因為投資者若在產品高成交時買入產品，當時買賣差價較窄，持有一段時間後產品不再高成交，市場參與者減少，發行商若把買賣差價加闊，投資者便需承受額外的投資風險及成本，所以發行商在為產品開價的角色尤其重要。

隨著市場的資訊越來越透明，發行商及財經網站上越來越多工具去量化或比較發行商開價的質素。高盛認股證團隊了解到這一點的重要性，在網站上新增了「發行人報價品質一覽」，為投資者提供一個客觀的工具去觀察發行商開價的情況，量度發行商開價的品質。這個工具重要量度兩個數據，分別是平均買賣差價及一格差價時間。平均買賣差價是指發行商在該相關資產品中所有產品平均買賣差價的格數。一格差價則是交易所容許買入價及賣出價之間的最小單位，亦代表發行人可開出最窄的差價，產品在不同價格時最低的買賣差價是不同的，投資者可參考下表，以價格為0.1元的產品為例，一格差價是0.001元，所以買入價0.1元賣出價0.101元產品的買賣差價為1格；而買入價0.3元賣出價0.305元產品的買賣差價，由於這個範圍產品的一格差價為0.005，所以這產品買賣差價都是1格。

價格範圍 一格差價(元)

0.25元以下 0.001

0.25至0.5元 0.005

0.5元至10元 0.01

而一格差價時間是指在交易時間內能為產品提供一格時間的百份比。在高盛的「發行人報價品質一覽」專頁，時間範圍是交易所要求發行人符合報價準則的時間，即早上09:35至下午4:00，然後每5分鐘儲存發行人開出的買入價及賣出價，計算出買賣差價，再計算出現過一格差價的次數的百分比。

計算出這兩項數據之後，將不同發行商的數據以圖表顯示使之更形象化，橫軸代表發行人平均買賣差價的大小，數值越小越理想。縱軸代表發行人維持最窄一格差價時間的百分比，越高則越理想。因此，發行商的位置越接近左上角，即代表其報價品質越佳，因為表示它能持續長時間地提供窄的買賣差價。投資者可選擇各相關資產的牛熊證或認股證的作比較，因為不同股份的流通量以及對沖風險都不同，以相同相關資產及產品比較才較準確。投資者有了這個工具之後就能更客觀比較不同發行商的開價質素，以下圖的恆指牛熊證數據為例，開價質素較佳的發行商的平均買賣差價約1.2格，並且維持一格差價的時間達75%以上，反之有部份發行商的平均買賣差價超過2格，而且只能在約25%時間維持一格差價，這可顯然看出開價質素的明顯差別。投資者不一定要選擇開價質素最好的一間，因為還要配合產品的條款及數據，投資者可在選擇產品時先歸納出幾間開價質素較佳的發行商，再利用之前一直提到的條款、街貨、槓桿等數據去篩選條款合適及較抵買的產品，同時比較開價質素，選擇合適市況及自己風險可承受的產品，而不應再單以成交選擇產品了。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。認股證及牛熊證乃無抵押結構性產品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並（如有需要）尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。