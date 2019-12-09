今日 21:35
重要通告
港股直擊
中國萬桐園(08199)公布，聯交所於今日已原則上批准有關轉板申請。
股份於GEM買賣的最後日期將為下周一(16日)。預期股份將翌日起在主板(06966)買賣。
有關轉板的所有先決條件今日均已達成。
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