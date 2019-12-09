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【北水手影】淨入縮至近18億 買騰訊 沽友邦美團

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市場觀望聯儲局議息及中美貿易談判進展，港股全日好淡爭持，恒指全日微跌3點，大市成交額650.43億元，為11月20日以來最低。

北水淨流入縮減，由上周五的22.5億元，縮減至今日17.9億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)為今日淨入最多個股，全日有3.6億元淨買；小米(01810)也錄1.89億元淨買；舜宇(02382)也錄1.91億元淨入；中芯(00981)亦錄5913萬元淨流入；但美團(03690)有5218萬元淨走。

金融股建行(00939)有3.28億元淨買；但友邦(01299)有1.68億元淨沽；信行(00998)則有6535萬元淨沽。

醫藥股金斯瑞(01548)錄5517萬元淨買；但中生製藥(01177)及石藥(01093)則分別有7304萬和1185萬元淨沽。

另外融創(01918)有2.17億元淨買，中移動(00941)也錄2.2億元淨入；但吉利(00175)有1000萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、融創、舜宇、小米、中移動、友邦、中芯、信行及吉利。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為融創、騰訊、中生製藥、美團、石藥、舜宇、金斯瑞、吉利、中芯及小米。

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