港股直擊 即巿股評

美國上月就業數據強勁，推動美股上周五晚造好。不過市場續憂12月15日美國加徵中國進口貨關稅的「死線」逼近，中港股市表現欠方向，港股反覆受制十天線。

恒指高開15點，開市後曾倒跌66點，見26432點全日低，低位見支持回勇，曾升119點，見26618點全日高，不過重上十天線(約26521點)即縮，中午僅升6點，午後續好淡爭持，收市競價時段遭嘜低。恒指收報26494點，跌3點。大市今日升跌比例各半。

國企指數報10408點，升不足1點。

大市成交額650.43億元，為11月20日以來最低。

即月期指收市升13點或0.05%，報26516，高水21點。

A股收市個別發展，滬指升0.08%；深成指跌0.02%。

美國道指期貨最新跌22點，報27991。

藍籌股方面，油價造好加上國家石油天然氣管網公司今早成立，「三桶油」全日升0.2%至1.4%；恒安(01044)升1.1%；滙控(00005)升0.4%；騰訊(00700)升0.2%。相反，萬洲(00288)跌3.6%；旺旺(00151)創逾一年高後，倒跌0.4%。

焦點板塊

內房股：人民幣續回升，加上花旗睇好板塊可反彈至明年首季，內房股領放，藍籌華潤置地(01109)、碧桂園(02007)和中海外(00688)分別升1.7%、1.6%和2%。另外，獲中證監批准發行H股的富力(02777)曾飆11.4%，收市升6%；融創(01918)升4.3%；新城發展(01030)升4.4%；佳兆業(01638)升3.8%；恒大(03333)派2018年股息1.578元，股價升0.2%。

醫藥股：市場擔心第三輪藥品集體採購會採用淘汰制，藥股跑輸，石藥(01093)挫5.1%；中生製藥(01177)挫4.7%；東陽光藥(01558)跌3.3%；綠葉(02186)跌2.5%；康哲(00867)跌2.3%；信達(01801)跌1.8%；金斯瑞(01548)合作細胞療法獲FDA認證，飆一成後倒跌0.1%；三生製藥(01530)挫4.1%。

汽車股：汽車生產商普遍向下，吉利(00175)11月總銷量按年增1%，股價挫3.4%；廣汽(02238)首11月銷量跌4%，股價跌0.9%；華晨(01114)跌3.7%；長汽(02333)跌1.2%；北汽(01958)跌0.9%。相反，東風(00489)擬減持部分標緻雪鐵龍持股，股價升2.3%。

燃氣股：中國海關公布，首11個月天然氣進口按年增加7.4%，不過進口均價為每噸2988.3元人民幣，按年升8.7%。燃氣股普遍下挫，中國燃氣(00384)挫4%；新奧(02688)跌1.5%；華潤燃氣(01193)挫3.6%；昆能(00135)跌0.7%。相反，旗下河南鄉鎮煤改氣項目獲得亞洲開發銀行貸款的天倫燃氣(01600)升0.3%；北控(00392)升0.7%。

手機設備股：小米(01810)預計明年會推出至少10款以上5G手機，個別手機設備股造好，舜宇(02382)創逾一年高，收市升1.2%；丘鈦(01478)上月攝像頭模組產品銷量升66%，股價創逾一年高，收市升0.2%；高偉(01415)升2.4%；鴻騰(06088)升1.5%；酷派集團(02369)炒高59.5%。相反，小米跌0.2%；瑞聲(02018)跌0.4%。

內需股：多隻強勢內需股跑輸，海底撈(06862)挫2.6%；同系頤海(01579)挫3.6%；波司登(03998)挫3.4%；安踏(02020)盈喜亦要跌2.6%；李寧(02331)跌2.7%。

焦點股份

東方海外國際(00316)：股價逆市急升13.2%。集團公布，董事會決定派發每股特別股息1.6美元(折合為12.48港元)。

NOMAD TECH(08645)：今日掛牌上市，先高後低，收報0.28元，較招股價挫三成，不計手續費一手蝕720元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。