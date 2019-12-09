即巿股評 港股直擊

大市悶過鬼，敵不動，我不動，當然講的是特朗普，似乎一切要等周日才知開邊個方向。

市沒方向，銀行唯有多推「股票掛鈎投資」(ELI)。記得有位有錢老友11月7日問我點睇小米(01810)，因為銀行投資經理向他介紹小米ELI，年息14厘，投資期三個月，升2%贖回，低5%接貨，投資金額50萬。我一聽即涼了一下，小米10月28日加入「港股通」首兩日可以用「虎頭蛇尾」形容，高見9.48元即跌回9元附近。銀行設計ELI的都是高手，以高息利誘，敢在那個時候開出小米ELI，應該是預計小米仍有下跌空間，就算銀行看錯，即股價較合約價升2%，計劃就自動贖回，投資者最多只能賺一個月息。果然，小米之後無故跌到8.35元，好彩友人接了貨後小米終於識升，較接貨價升了一成。

ELI計劃的股份大部分是弱勢股，只有股價之後長期大牛皮不升不跌，才對ELI持有人最有利，但計劃遊戲規則都是銀行訂，包括設計一藍子(2至3隻)ELI，你要對相關股份很熟悉才行，甚至應該是你長期收集的心儀股份，友人7月中曾想買眾安在綫(06060)ELI，最後沒買，否則低10%接了貨後，現在大豐收！相反，亦有不少接了狗股後持續尋底，如中石化(00386)，何時大翻身，真係無人知。

羅崇博 (杜比)