恒指中午收報26504點，僅升6點，午後再度轉跌，港股午後好淡拉鋸，截至13時30分，恒指升3點報26501。
國企指數報10409，升2點。
上證指數最新造2909，跌3點或0.11%。
大市半日沽空金額有47.91億元，沽空比率12.6%。
盈富(02800)半日沽空達9.55億元，沽空比率57.7%。
阿里巴巴(09988)半日沽空有3.41億元，沽空比率三成六，最新跌0.5%報196.6元。
友邦(01299)下滑0.5%；建行(00939)微降0.2%；滙控(00005)走高0.4%；騰訊(00700)微升0.3%。
體育用品股受壓，安踏(02020)料去年純利增逾45%，股價反挫3%；李寧(02331)也降2.9%；特步(01368)降0.3%；361度(01361)挫2.2%；滔搏(06110)降1.6%。
汽車股也整體向下，吉利(00175)11月總銷量按年增1%，股價現跌2%；廣汽(02238)首11月銷量跌4%，股價現跌1%；華晨(01114)降2.8%；但比亞迪(01211)11月銷量跌19%，股價卻升0.3%。
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