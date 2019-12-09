即巿股評 港股直擊

美股上周五做好，除咗因為中美貿易談判發展正面之外，當晚公布就業數據理想，帶動美股三大指數上升，而港股今日亦隨之連升兩日，今早一度收復10日及20日線，可惜中午收市，兩條移動平均線皆得而復失。恒指高開15點後，一度倒跌66點，見過26432點半日低位，喺26400點見支持，其後重上10日線(26522點)及一度上試20日線(26611點)，見過半日高位26618點，最多升119點。其後升勢回順，升幅大大收窄，中午恒指報收26504點，升6點；國指則報收10413點，同樣升6點。

中美貿易談判似乎傾得幾好，即使侵侵已簽署香港法案，一度令中國不悅，又話要反制乜乜物物，但身體最誠實，拖咗超過一年嘅貿易戰，實在對中國經濟帶嚟打擊，把口再硬都唔可以死撐，始終都要盡快達成首階段協議，並繼續解決貿易戰，令中美雙方貿易關係正常化，最終目的梗係希望對方撤銷關稅。既然中美雙方目標一致，就係要盡快達成首階段協議，其他嘢都擺埋一邊先，以貿易談判為首要任務。既然首階段協議有望達成，人民幣匯價亦穩定落嚟，貿戰及人仔敏感股當然繼續有炒作。

一對手設股龍頭孖寶升勢持續，唔單止係貿戰現曙光，多間大行調高蘋果明年手機出貨量，相關設備股當然受惠。呢個板塊最近強勢，升得有板有眼，除非談判忽然反枱，暫時呢個板塊仍有缸邊友留戀。不過其他科網股則個別發展，除咗騰訊(00700)要撐住個市，仍然錄得升幅外，其他巨無霸科網股要抖抖。

人仔企穩內房股發力，加上有地方省市放鬆限購措施，內房股近日有追捧，唔少內房股已升抵年內高位，甚至有發力向上破頂之勢，破頂唔估頂，有貨不妨坐定定，但貿意已逼近阻力位嘅內房股，一見唔對路要識得落車。

雖然今早見瑞銀發表本地銀行評級報告，大部份本地銀行均被下調評級或目標價，但相關股份跌勢溫和，大笨象(00005)半日更升0.7%。香港整體經濟環境轉差，銀行內百業之母，肯定本地銀行亦難捱，咪見反彈手多追貨，否則買完又要侷坐。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)