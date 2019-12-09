港股直擊 即巿股評

美國上月就業數據強勁，美股上周五晚造好。不過港股連升兩日後，今早表現反覆，中午僅微升。

恒指高開15點，開市後曾倒跌66點，見26432點半日低，低位見支持回勇，曾升119點，見26618點半日高，重上十天線(約26528點)即縮。恒指中午收報26504點，僅升6點，大市成交額380.21億元。

國企指數報10413點，升6點或0.1%。

A股反覆偏軟，滬指半日跌0.03%；深成指升0.02%。

藍籌股方面，油價造好加上國家石油天然氣管網公司今早成立，「三桶油」半日升0.7%至2.2%；恒安(01044)升1.5%；滙控(00005)升0.8%。相反，萬洲(00288)跌3.7%；旺旺(00151)創逾一年高後，半日倒跌0.3%。

焦點板塊

內房股：人民幣續回升，內房股今早領放，藍籌華潤置地(01109)、碧桂園(02007)和中海外(00688)半日分別升3.4%、2.7%和2.2%。另外，富力(02777)曾飆11.4%，半日升7.9%；融創(01918)半日升4.6%；新城發展(01030)升5.6%；佳兆業(01638)升4.8%；恒大(03333)派2018年股息1.578元，半日升2.5%。

手機設備股：大廠接連傳出利好，小米(01810)預計明年會推出至少10款以上5G手機，股價半日升0.9%。設備供應鏈方面，舜宇(02382)創逾一年高，半日升1.7%；丘鈦(01478)上月攝像頭模組產品銷量升66%，股價創逾一年高，半日升1.8%。另外，瑞聲(02018)升0.4%；高偉(01415)升0.8%；鴻騰(06088)升1.5%；酷派集團(02369)炒高16.6%。

醫藥股：市場擔心第三輪藥品集體採購會採用淘汰制，藥股今早跑輸，石藥(01093)挫3.8%；中生製藥(01177)挫4.3%；東陽光藥(01558)跌2.4%；綠葉(02186)跌2.6%；康哲(00867)跌1.9%；信達(01801)跌2.8%。不過，金斯瑞(01548)合作細胞療法獲FDA認證，飆一成後急回，半日僅升0.8%。

燃氣股：中國海關公布，首11個月天然氣進口按年增加7.4%，不過進口均價為每噸2988.3元人民幣，按年升8.7%。燃氣股今早普遍下挫，中國燃氣(00384)跌3.6%；新奧(02688)跌0.7%；華潤燃氣(01193)挫4%。相反，旗下河南鄉鎮煤改氣項目獲得亞洲開發銀行貸款的天倫燃氣(01600)升1.9%；昆能(00135)升0.3%。

焦點股份

東方海外國際(00316)：半日急升10.7%。集團公布，董事會決定派發每股特別股息1.6美元(折合為12.48港元)。

NomadTech(08645)：今早上市，股價先高後低，半日收報0.345元，較招股價0.4元，低13.8%，成交額4470萬元。

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